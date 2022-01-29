По мнению вирусолога, эксперименты с NeoCoV могут вызвать новую пандемию

По мнению вирусолога, эксперименты с NeoCoV могут вызвать новую пандемию
По мнению вирусолога, эксперименты с NeoCoV могут вызвать новую пандемию. Фото: unsplash

Лабораторные эксперименты с коронавирусом NeoCoV, который был открыт в ЮАР, могут привести к тому, что увеличится его патогенность, считает эксперт.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков предостерег, что эксперименты с NeoCoV могут привести к новой пандемии. Об этом специалист поговорил с «Газетой.ру».

По мнению специалиста, в ходе экспериментов новый вирус приобретет мутации, которые сделают его опасным для человека. NeoCoV может перейти к человеку от летучих мышей, потому что связывается с теми же рецепторами, что и SARS-CoV-2 — ACE2. Правда, делает он это другим способом.

Опасно то, что иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 не будет работать против NeoCoV из-за других спайк-белков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Александр Гинцбург объяснил появление нового коронавируса NeoCov, обнаруженного специалистами в ЮАР.

NeoCoV SARS-CoV-2 коронавирус Россия


 

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