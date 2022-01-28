Гинцбург назвал причину появления нового коронавируса NeoCov в ЮАР

Гинцбург назвал причину появления нового коронавируса NeoCov в ЮАР
Появление нового коронавируса NeoCov связано с тем, что вирус постоянно мутирует. Фото: pexels

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил появление нового коронавируса NeoCov, обнаруженного специалистами в ЮАР.

Гинцбург рассказал ТАСС, что появление нового коронавируса NeoCov связано с тем, что вирус постоянно мутирует. При этом выявление новых вариантов во многом зависит от тщательности работ по изучению вирусов.

Новые варианты всегда будут появляться в странах, где уровень секвенирования составляет порядка 100 тысяч и более в месяц. Мутации не будут происходить только там, где уровень секвенирования около 2-4 тысяч.

Коронавирус NeoCov был обнаружен у летучих мышей в ЮАР. Китайские ученые выяснили, что этот вариант является близким родственником возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, который способен проникать в клетки примерно так же, как это делает коронавирус.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что китайские ученые предостерегли о распространении нового коронавируса из ЮАР.

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