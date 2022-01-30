Жителей Ленобласти предупредили о снежных заносах и гололедице 30 января

Рабочая неделя начнется в Ленинградской области с облачной погоды, выпадет снег.

В понедельник, 31 января, температура воздуха в регионе в течение суток составит -2…-7 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер восточных, северо-восточных направлений будет дуть умеренно.

На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что представители администрации Петербурга отказались принимать участие в пресс-конференции «Ледяные страсти культурной столицы» с музыкантом Сергеем Шнуровым, которая должна была состояться в понедельник в ИА «Национальная Служба Новостей» в Москве. Артист признался «Радиоточке НСН», что отказом не удивлен, хотя надеялся на прямой и открытый разговор.