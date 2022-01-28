Власти Петербурга отказались обсуждать уборку города с Сергеем Шнуровым, он не удивился

Власти Петербурга отказались обсуждать уборку города с Сергеем Шнуровым, он не удивился
Сергей Шнуров. Фото: baltphoto.ru

Представители администрации Петербурга отказались принимать участие в пресс-конференции «Ледяные страсти культурной столицы» с музыкантом Сергеем Шнуровым, которая должна была состояться в понедельник в ИА «Национальная Служба Новостей» в Москве. Артист признался «Радиоточке НСН», что отказом не удивлен, хотя надеялся на прямой и открытый разговор.

К участию в пресс-конференции помимо Шнурова и блогера Ильи Варламова пригласили вице-губернатора Петербурга Валерия Пикалева, а также одного из представителей администрации губернатора города.

«Видимо, они как все. И губернатор Петербурга Александр Беглов, который не встретился с президентом РФ Владимиром Путиным из-за ковидных ограничений, решили поберечь свое здоровье. Что ж, это их выбор», — заявил в выпусках НСН в эфире сразу четырех радиостанций Сергей Шнуров.

Напомним, ранее Сергей Шнуров выпустил клип о плохой уборке города от снега и мусора, после которого власти Петербурга наконец извинились перед горожанами. Также с критикой властей выступил заслуженный артист РФ Александр Половцев.

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