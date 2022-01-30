Лжеминеры угрожали подорвать 117 ТЦ Петербурга

Неизвестные заявили, что хотят взорвать торговые центры Северной столицы. К счастью, угрозы оказались ложными.
Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ в воскресенье, 30 января, вчера «заминировали» более сотни общественных мест.
На электронную почту ФСБ пришли два сообщения от неизвестных. Из-за этого пришлось эвакуировать 731 человека. Благо, взрывных устройств и взрывоопасных веществ найдено не было.
Во втором письме лжеминеры якобы заминировали торгово-развлекательный комплекс ТРК «Лето» в Петербурге, а также магазины еще в 10 городах России. Оперативники решили не проводить эвакуацию.
В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовных дел по обоим случаям.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аноним «заминировал» торговые центры «Галерея» и «Питерлэнд» в Петербурге.