Лжеминеры угрожали подорвать 117 ТЦ Петербурга

Лжеминеры угрожали подорвать 117 ТЦ Петербурга
Лжеминер заявил о бомбе, которой не было. Фото: Pixabay

Неизвестные заявили, что хотят взорвать торговые центры Северной столицы. К счастью, угрозы оказались ложными.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ в воскресенье, 30 января, вчера «заминировали» более сотни общественных мест.

На электронную почту ФСБ пришли два сообщения от неизвестных. Из-за этого пришлось эвакуировать 731 человека. Благо, взрывных устройств и взрывоопасных веществ найдено не было.

Во втором письме лжеминеры якобы заминировали торгово-развлекательный комплекс ТРК «Лето» в Петербурге, а также магазины еще в 10 городах России. Оперативники решили не проводить эвакуацию.

В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовных дел по обоим случаям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аноним «заминировал» торговые центры «Галерея» и «Питерлэнд» в Петербурге.

лжеминеры новости СПб происшествие эвакуация


 

Новости партнеров
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
Бузова обрушила на себя волну ненависти одним фото в пене: «PR-агент даже в ванне сидит рядом»
Бузова обрушила на себя волну ненависти одним фото в пене: «PR-агент даже в ванне сидит рядом»
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
"Заплатят" не только миллионеры: кого ещё затронет новый налог на вклады в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лжеминеры угрожали подорвать 117 ТЦ Петербурга
Выпавшего из окна петербуржца старался спасти дворник
В Петербурге госпитализировали почти 700 человек, заболевших коронавирусом
У 75-летнего директора предприятия мошенники увели 8,5 млн рублей
17-летний петербуржец угнал «ГАЗель» бизнес-класса
Названа причина смерти актера Леонида Куравлева
На Счастливой улице загорелся детский дом
В бар на Луначарского пришел парень с гранатой в кармане