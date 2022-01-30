Выпавшего из окна петербуржца старался спасти дворник

Пострадавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его в тяжелом состоянии доставили больницу.

Горожанин выпал из окна дома на набережной канала Грибоедова. Несмотря на то, что мужчина полетел вниз с 3-его этажа, он остался жив. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ в воскресенье, 30 января.

Оказалось, что петербуржец выпал из окна дома № 81. Пострадавшему диагностировали серьезные травмы. Его состояние оценили как тяжелое. Для госпитализации и оказания более квалифицированной помощи его пришлось перекладывать из обычной неотложки в машину реанимации. На место также приехали стражи порядка, чтобы опросить соседей и свидетелей падения.

Все случилось в присутствии дворника. Именно он упрашивал мужчину закрыть окно, однако тот не послушал и в результате все-таки выпал. По словам очевидцев, пострадавший был сильно пьян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семиклассница выпала с восьмого этажа на улице Грибалевой.