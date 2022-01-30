Минпросвещения ответило на вопрос о переводе российских школ на дистанционку

Минпросвещения ответило на вопрос о переводе российских школ на дистанционку
Минпросвещения РФ не планирует перевод школ на дистанционное обучение из-за омикрон-штамма. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Из-за омикрон-штамма COVID-19 переводить школы в России на удаленку не будут – у федеральных властей нет таких планов. Такое заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки.

Кравцов отметил эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что федеральные власти планов по переводу учеников и учителей на удаленный формат обучения не имеют.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге более 2 тыс. классов перешли на удаленное обучение из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В настоящее время 65 тыс. школьников обучаются дома. Из них у 4,5 тыс. юных петербуржцев подтверждено заболевание.

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Минпросвещения ответило на вопрос о переводе российских школ на дистанционку
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