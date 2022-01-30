Экс-министр экономики оценил вероятность обвала рубля

Экс-министр экономики оценил вероятность обвала рубля
Геополитическая ситуация в том числе оказывает влияние на состояние национальной валюты. Фото: Pixabay

В ближайшее время на курс рубля по отношению к доллару будут влиять различные факторы. В том числе, цена нефти, новые санкции, политические решения, рассказал бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

По его словам, рубль сильно ослабел в последнее время. По его мнению, причиной этого являются разнообразные «геополитические риски».

Эксперт отметил в интервью «Собеседнику», российская экономика может испытать серьезные потрясения в случае отключения от международной системы SWIFT или закрытия корсчетов российских банков в финансовых учреждения США.

Нечаев также отметил, что ожидать дальнейшего ослабления рубля не стоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что финансист прогнозирует укрепление курса рубля к концу зимы. По его словам, на данный момент рубль недооценен именно из-за страновых рисков, остальные факторы на этом фоне несущественны.

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