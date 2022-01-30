За сутки в больницы попали 647 петербуржцев с пневмониями и COVID

Всего за последние сутки из больниц выписали 532 петербуржца. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Всего за последние сутки из больниц выписали 532 петербуржца. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

За сутки в больницы Петербурга госпитализировали 647 человек с коронавирусом и пневмониями, из больниц выписали 532 пациента.

По данным на 30 января, в реанимации находятся 599 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 318 пациентов.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, на сегодняшний день на лечении в стационарах находятся 7109 человек. Амбулаторно лечатся 93 523 человека. На карантине сидят 4284 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кинотеатры Петербурга выразили недовольство касательно новых ограничений для детей.

Напомним, с 28 января по 13 февраля несовершеннолетним запрещено посещать зоопарки, музеи, театры, цирки, концерты, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, крытые катки, океанариумы, предназначенные для развлечения и досуга объекты, аттракционы, а также спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия. Также юным горожанам нельзя посещать зоопарки, выставки, бассейны, крытые катки, а также многое другое.