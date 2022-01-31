Коронавирусом в мире заразилось более 374 млн человек

Коронавирусом в мире заразилось более 374 млн человек
Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 374 миллиона, а число летальных исходов — 5,6 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 31 января в университет поступили сведения о 374 326 707 зараженных и 5 662 721 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире 9 964 996 688 человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 74 332 396. Далее следуют Индия (41 092 522), Бразилия (25 360 647).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 11 547 333. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 324 060.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что потливость и потеря аппетита могут указывать на заражение «омикроном».

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