В России за сутки коронавирусом заразились 124 тысячи человек

В России за сутки коронавирусом заразились 124 тысячи человек
Россияне продолжают заболевать коронавирусом. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 124 070 человек.

Об этом стало известно сегодня, 31 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 11 861 077.

За вчерашний день жертвами коронавируса стал 621 житель страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 331 349 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 30 130 человек. Общее количество выздоровлений достигло 10 248 281.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 23 417 человек. Третье место у Подмосковья — 11 470 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что потливость и потеря аппетита могут указывать на заражение «омикроном».В Петербурге умерли еще 64 пациента с коронавирусом

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