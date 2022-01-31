Деньги выдадут только в Сбербанке: кому 31 января начислят выплаты от ПФР

Пенсии будут поступать на этой неделе тем, кто живет на территории Абхазии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пенсии будут поступать на этой неделе тем, кто живет на территории Абхазии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С понедельника Пенсионный фонд РФ будет многим пенсионерам денежные выплаты. Однако есть один нюанс: забрать деньги нужно будет лично в отделениях банка.

Как сообщает PRIMPRESS, речь идет о пенсионных выплатах, которые получают пожилые люди по старости. Пенсии будут поступать на этой неделе тем, кто живет на территории Абхазии.

Многие граждане там имеют право на получение пенсии по линии ПФР. Однако график выдачи немного отличается от выплат в России. В первую очередь он зависят от года рождения пенсионера.

Рожденные до 1953 года граждане уже получили свои выплаты на прошлой неделе. А с 31 января деньги будут начислять тем, кто родился с 1954 по 1956 годы. Тем, кто родился после 1957 года, выплаты придут после 1 февраля.

Другой особенностью получения пенсий гражданами в Абхазии является то, что средства можно будет забрать только в местном отделении Сбербанка лично. Пенсионеры также могут получить средства в другом банке, клиентом которого они являются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне с картой «Мир» Сбербанка получат денежный сюрприз после 31 января.