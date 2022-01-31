Россияне с картой «Мир» Сбербанка получат денежный сюрприз после 31 января

Владельцев банковских карт «Мир» от Сбербанка ждет денежный сюрприз начиная с 31 января. Россиянам с такой картой вернут часть средств, потраченных на путешествия по стране.

В пресс-службе банка рассказали, что на выплату могут рассчитывать только те владельцы карты «Мир», которые зарегистрируют их в программе лояльности. После этого нужно оплатить тур по России. Оплата должна происходить онлайн по карте «Мир». Важно оплатить поездку до 12 апреля, а отправиться в путешествие до 30 апреля.

Часть средств будут возвращать как за отели или санатории, так и за путешествие на круизном судне или поезде. В последних двух случаях срок поездки возможен до 1 июня. Также важно, чтобы забронированы были как минимум две ночи.

После оплаты на карту «Мир» вернутся 20% от стоимости покупки. Максимум это может быть 20 000 рублей с одного бронирования. При этом количество таких покупок не ограничивается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что большинству россиян могут начать выплачивать по 5000 рублей в 2022 году.