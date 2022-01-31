Большинству россиян могут начать выплачивать по 5000 рублей в 2022 году

Большинству россиян могут начать выплачивать по 5000 рублей в 2022 году
По мнению юристов, организации, которых обязали вакцинировать своих работников, должны поощрять за поставленную прививку. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Юристы призвали ввести новую единовременную денежную выплату, которую смогут получить большинство россиян. Работодатели должны назначить сотрудникам премии за прохождение вакцинации от коронавируса.

Как сообщает PRIMPRESS, во многих регионах России по-прежнему действует механизм обязательной вакцинации от COVID-19. По мнению юристов, организации, которых обязали вакцинировать своих работников, должны поощрять за поставленную прививку. К примеру, назначить единоразовую премию в 3000 или 5000 рублей.

При этом для оформления выплаты не понадобиться вносит изменения в трудовой договоры или внутренний акт предприятия. Достаточно будет издать приказ о введении премии за пройденную вакцинацию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выплатят по 23 000 рублей: кто из россиян получит новую выплату от ПФР.

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Большинству россиян могут начать выплачивать по 5000 рублей в 2022 году
Выплатят по 23 000 рублей: кто из россиян получит новую выплату от ПФР
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