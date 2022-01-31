Экс-полицейские задушили пенсионера в Петербурге

Экс-полицейские задушили пенсионера в Петербурге
Суд признал бывших полицейских виновными. Фото : Следственный Комитет РФ

Двое петербуржцев не хотели возвращать пострадавшему долг в 1 млн 200 тыс. рублей.

Об этом сообщает Главное Следственное Управление СК РФ по Петербургу в понедельник, 31 января.

Бывших сотрудников полиции признали виновными по статье «Убийство».

Следствие и суд установили, что двое граждан вступили в преступный сговор, чтобы убить своего 53-летнего знакомого. Злоумышленники не хотели возвращать мужчине долг в 1 миллион 200 тысяч рублей.

Все случилось вечером 12 мая 2020 года. Все трое сидели в одной машине у дома в Красносельском районе Петербурга. Мужчину задушили, а затем повезли в заброшенный гараж, находящийся в Колпино.

Суд приговорил граждан к 13 и 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Курортном районе мужчина угрожал убийством избраннице.

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