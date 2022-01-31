С 1 февраля на карты россиян поступит новая выплата в 2000 рублей

Суммой в две тысячи рублей могут воспользоваться граждане России, если оформят соответствующую выплату. Правда, деньги полагаются не всем россиянам, а лишь небольшой категории, а потратить их можно на вполне конкретные цели. Обналичить деньги тоже нельзя.

Речь идет о правительственных деньгах, которые выделены на поддержку и популяризацию российской культуры среди молодежи. Граждане России от 14 до 22 двух лет могут оформить правительственную выплату и посещать театры, музеи, выставки или ходить в кино за счет этих средств.

Правительство Российской Федерации планирует таким образом привлечь молодежь в культурные заведения, расширить кругозор молодых граждан и поддержать интерес к истории и культуре родной страны. Программа реализуется в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

Но есть ряд ограничений. Например, сходить можно только в те культмассовые заведения, которые указаны на сайте Министерства культуры и входят в перечень доступных для льготного посещения по правительственной программе. Сходить можно и в кино, но не на все сеансы и фильмы, а только на российские кинокартины. При этом фильм должен быть снят при государственной поддержке. Чаще всего это фильмы об истории России, ее научных или спортивных достижениях, вызывающих гордость за страну.

Регион проживания молодых россиян, которые захотят воспользоваться правительственной выплатой, не имеет никакого значения. Программа реализуется на территории всех субъектов Российской Федерации. Список доступных в каждом из регионов культурных заведений и фильмов можно посмотреть на сайте Министерства культуры. Покупать билет при этом не нужно, достаточно указать свои данные и показать приложение, и деньги будут учтены в счет билета.

Карта оформляется через приложение «Госуслуги Культура». Тем, у кого по каким-то причинам не получается оформить выплату через приложение, можно обратиться в отделения Почта банка и получить 2 000 рублей на привычной пластиковой карте.