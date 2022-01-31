Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Россиянам проиндексируют пенсии и материнский капитал, также состоится открытие Олимпийских игр и изменятся правила массовых захоронений.

В феврале материнский капитал и ряд других социальных выплат будет проиндексирован с учетом фактической, а не прогнозируемой инфляции. Таким образом выплаты должны вырасти на 8,4%. Также неработающих пенсионеров ждет индексация 8,6%. Соответствующие законы подписал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что индексация коснется и пособия на погребение, теперь оно составит 6,9 тыс. рублей. Пособие положено тем, кто стал инвалидом из-за чернобыльской аварии и ликвидаторам, по 3,1 тыс. рублей ежемесячно, а также героям и полным кавалерам ордена Славы — по 74,6 тыс. рублей каждый месяц.

Выплаты участникам Великой Отечественной войны ежемесячно составят 4,7 тыс. рублей.

В феврале россияне, у которых общая сумма вкладов превышает 1 млн рублей, впервые должны будут заплатить налог.

Налогообложению подлежат проценты, превышающие сумму, рассчитанную как 1 млн рублей, умноженный на ключевую ставку Центрального банка, действующую на 1 января налогового периода.

Так, если учитывать сегодняшнее значение ключевой ставки, процентный доход по вкладам за прошлый год, не облагаемый налогами, составил 42,5 тыс. рублей. За все доходы по одному или нескольким вкладам сверх этого показателя вкладчикам необходимо будет заплатить 13% налога. Определять, подлежит ли тот или иной доход налогообложению будет ФНС.

Кроме этого, с 1 февраля в стране вступит в силу ГОСТ, касающийся массовых захоронений. Речь идет о захоронениях людей и животных в братских могилах. Имеется в виду порядок погребения скончавшихся «в ходе или в результате» военных конфликтов, а также и чрезвычайных ситуаций произошедших в мирное время.

Нововведения коснутся и российских должников. Так, гражданам судебные приставы должны будут оставлять на счету сумму, равную установленному в субъекте прожиточному минимуму. Помимо прочего, если у должника имеется иждивенец, то человек может просить о сбережении суммы, превышающей МРОТ.

В первой половине февраля решится вопрос о переходе на электронные больничные. Доктора смогут заверять листы электронной подписью, и сразу направлять в Фонд социального страхования.

В автоматическом режиме начнут оформляться и медотводы. Для них будет прописана общая процедура на федеральном уровне. Затем информацию о противопоказаниях к вакцинации каждого жителя регионы вышлют на портал «Госуслуг». Документ создадут всего за трое суток.

Также россиян ждут новости в мире спорта. С 4 февраля в Пекине откроются XXIV зимние Олимпийские игры, они пройдут, несмотря на пандемию коронавируса. Наши спортсмены вновь выступят под флагом Международного олимпийского комитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторые пенсионеры с 1 февраля не получат повышенные пенсии.