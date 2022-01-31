Каждый пятый петербургский студент посещает виртуальную библиотеку

Интернет-трафик на сайты электронных библиотек подскочил вдвое за время зимней сессии. Фото: Смольный

Интернет-трафик на сайты электронных библиотек подскочил вдвое за время зимней сессии. Фото: Смольный

Во время зимней сессии интернет-трафик на сайты электронных библиотек вырос в два раза.

Как сообщают аналитики МегаФона, активнее других к экзаменам и зачетам готовились студенты экономических и технических специальностей.

Исследование гласит, что каждый пятый учащийся 10 топовых вузов Петербурга к концу первого семестра обращался за информацией в онлайн-библиотеку. Так, посещаемость электронных книгохранилищ росла от месяца к месяцу и к началу сессии достигла своего максимума. Трафик за семестр увеличился на 46%.

С сайтов 15 крупнейших научных электронных библиотек России было скачано более 1 терабайта данных. В топ-3 по запросам пользователей вошли:

• Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (33% от общего трафика) • Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (16%) • Российская национальная библиотека (15%).

За 5 месяцев обучения студенты 10 крупнейших вузов Северной столицы прокачали более 2 тыс. террабайт. Это на 30% больше, чем годом ранее. Такого объема хватит, чтобы каждый учащийся этих вузов на протяжении года читал по одной электронной книге ежедневно.

Лидерами по потреблению мобильного интернета стали студенты СПбГУ (36% ), самыми активными были экономисты. «Серебро» взял экономический университет (СПбГЭУ) – 17%. «Бронзу» же Политех – 11%.

Каждый день один студент этих вузов тратит около 180 мегабайт интернета, а это в 2,5 раза больше, чем учащиеся других крупных университетах города.

Чаще всего студенты Петербурга выходят в Интернет с помощью смартфона – более 90% трафика приходится именно на эти устройства. Самыми популярными у студентов стали модели от Apple такие, как iPhone 11, ХR и 7.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что будущим студентам рассказали, как будет проходить поступление в 2022 году.