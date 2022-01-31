До начала апреля некоторым россиянам могут выплатить по 10 тысяч рублей

До начала апреля некоторым россиянам могут выплатить по 10 тысяч рублей. Фото: Pixabay

До начала апреля некоторым россиянам могут выплатить по 10 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Цены на продовольствие поднялись более чем на 10%, а по итогам прошлого года уровень инфляции в России превысил 8%. В связи с этим некоторые граждане уже в скором времени могут получить дополнительные средства.

В связи с нестабильностью цен и ростом инфляции граждан России может ждать дополнительная финансовая поддержка от властей. По мнению специалиста, заведующего кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Плеханова Константина Ордова, часть жителей страны может получить по десять тысяч рублей. Об этом пишет АБН.

Уровень инфляции за прошлый год, по официальному заявлению Центробанка, достиг 8,4%. По мнению Ордова, слухи о превышении этого показателя пока преждевременны. Он отметил, что ажиотажный рост цен в конце январских каникул на настоящий момент не зафиксирован. Однако на фоне новостей о рекордном подорожании продуктов может сложиться впечатление, что бизнес хочет формировать свои переговорные позиции, для дальнейшего ограничения со стороны регуляторов — Федеральных налоговой и антимонопольной служб — привлечения предпринимателей к ответственности, а также ограничения роста цен и других похожих процессов, отметил эксперт.

Таким образом, можно сделать вывод, что самая высокая точка инфляционных процессов в стране уже достигнута, подчеркнул Ордов. В конце первого квартала 2022 года может возникнуть тренд на снижение уровня инфляции в годовом выражении.

Эксперт подметил, что инфляция на продукты уже превысила 10%, что наиболее сильно отразилось на малообеспеченных гражданах, социально незащищенных группах, в частности, на пенсионерах. Для них 2021 год завершился уменьшенным пособием за последние 7-10 лет.

Ордов заявил, что окончательные итоги прошлого 2021 года еще не до конца подведены, поэтому сделать заключение о необходимом уровне индексации пенсий пока не получится. Но в бюджет на 2022 год уже заложены суммы, предполагающие компенсации гражданам. Так, по словам специалиста, до 1 апреля власти определят дополнительные суммы для граждан.

«До начала апреля мы услышим о планах по небольшой дополнительной индексации пенсий, также может быть принято решение о разовых выплатах в размере 5-10 тыс. рублей», — заключил Ордов.

По мнению эксперта, это может перекрыть официальный уровень инфляции. В общем, пенсионные выплаты для россиян могут проиндексировать примерно на 10%, по мнению финансиста. До сих пор таких выплат не предоставлялось, потому что исключалась возможность ошибки в отношении объема дополнительной индексации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что суммой в две тысячи рублей могут воспользоваться россияне, если оформят соответствующую выплату.