Коронавирусом в мире заразилось более 378 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 378 миллионов, а число летальных исходов — 5,6 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 1 февраля в университет поступили сведения о 378 308 247 зараженных и 5 673 662 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире 9 980 032 773 человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 74 941 202. Далее следуют Индия (41 469 499), Бразилия (25 463 530).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 11 670 366. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 324 672.

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