В Ленобласти коронавирусом заразилось более 1200 человек

В Ленобласти коронавирусом заразилось более 1200 человек
В Ленобласти коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 1251 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 118 569 случаев ковида. При этом выздоровели 102 961 пациент, в том числе 441 за последние сутки. Кроме того, стало известно о пяти летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3169.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 21 533 человек. Третье место у Подмосковья — 11 475 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у пациентов после перенесенного «омикрона» может оставаться часть симптомов.

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