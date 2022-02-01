В Петербурге мужчина развратил двухлетнюю девочку

В Петербурге отец подал заявление в полицию о совершении развратных действий в отношении его маленькой дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb, петербуржец из Приморского района обратился в полицию накануне в 18:45. Он заявил, что в ночь на 30 января его 36-летний знакомый совершил с Шуваловского проспекта развратные действия в отношении его дочери 2019 года рождения. Это произошло в квартире, где они проживали.

Полиция приняла заявление и составила ориентировку на предполагаемого преступника. Информацию о произошедшем направят следователю.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель Росгвардии вступился за раненного ножом соседа и расстрелял обидчику ногу.