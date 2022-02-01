В Петербурге во вторник прогнозируют небольшой снег и до -4 градусов

В Петербурге во вторник прогнозируют небольшой снег и до -4 градусов
В Петербурге будет идти снег. Фото: Pixabay

Наступил последний зимний месяц, однако холода уходить и не собираются. Северной столице все также зябко, город утопает в снегах.

По информации Северо-Западного УГМС, днем, во вторник, 1 февраля, в Петербурге прогнозируется -2… -4 градуса и небольшой снег. На магистралях города снежные накаты, гололедица. А вот в ночь на среду станет еще холоднее, столбик термометра опустится до -9.

«Яндекс» сообщает, что осадки в виде снега будут валить на протяжении всей недели, к выходным они только усилятся. Ранее отмечалось, что циклон «Надя» дал небольшой отдых центру Петербурга от снегов. Однако сегодня утром можно наблюдать другую картину — снегопады окружили город со всех сторон.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что февраль в Петербурге начнется со снежной погоды. Небо будет затянуто плотными облаками, в некоторых районах города пройдет небольшой снег.

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