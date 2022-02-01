Школьников в Ленобласти отправят на внеплановые каникулы в феврале

В Ленинградской области власти объявили дополнительные каникулы в школах. Учеников на неделю отправят по домам.
Внеплановые каникулы для всех школьников будут длиться с 7 по 20 февраля. Решение о введении каникул принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Губернатор региона Александр Дрозденко подпишет соответствующее распоряжение в ближайшее время. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщила администрация Ленобласти.
Дополнительный отдых для школьников решили ввести в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что всеобщее дистанционное образование для петербургских школьников пока не предусматривается.