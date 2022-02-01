Школьников в Ленобласти отправят на внеплановые каникулы в феврале

Школьников в Ленобласти отправят на внеплановые каникулы в феврале
Школьники уйдут на каникулы с 7 по 20 февраля. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Ленинградской области власти объявили дополнительные каникулы в школах. Учеников на неделю отправят по домам.

Внеплановые каникулы для всех школьников будут длиться с 7 по 20 февраля. Решение о введении каникул принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Губернатор региона Александр Дрозденко подпишет соответствующее распоряжение в ближайшее время. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщила администрация Ленобласти.

Дополнительный отдых для школьников решили ввести в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что всеобщее дистанционное образование для петербургских школьников пока не предусматривается.

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Школьников в Ленобласти отправят на внеплановые каникулы в феврале
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