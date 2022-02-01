В июле станцию метро «Проспект Ветеранов» и «Солнечный город» свяжет новый автобус

В июле станцию метро &#171;Проспект Ветеранов&#187; и &#171;Солнечный город&#187; свяжет новый автобус
Новые автобусы запустят в июле. Фото: Baltphoto

В середине лета, в июле, 2022 года новый автобус свяжет станцию метрополитена «Проспект Ветеранов» с жилым комплексом «Солнечный город» в Петербурге.

Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает Комитет по транспорту.

Так, от станции петербургской подземки «Проспект Ветеранов» прямо до нового жилого комплекса «Солнечный город», а также до железнодорожной платформы Сергиево, с 15 июля начнет курсировать новый автобус под номером 242.

Транспорт станет выезжать от ж/д платформы Сергиево в 5:30, последние же автобусы будут отправляться в 0:45 от метро «Проспект Ветеранов». Отмечается, что интервалы движения будут составлять 13 минут в час пик и 18 минут в другое время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за сильного снегопада петербургские автобусы массово меняли свои маршруты.

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