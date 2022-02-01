Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве прошли похороны актера, народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.

Леонида Куравлева похоронили 1 февраля на Троекуровском кладбище в родственном захоронении. Он лежит рядом с женой Ниной Куравлевой, которая умерла в 2012 году. Они прожили вместе более 50 лет.

Церемония прощания с актером ранее прошла в Центральной клинической больнице в столице. По желанию родственников траурная церемония была организована в закрытом формате.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. 10 января его госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус. 22 января Куравлева выписали и перевели в хоспис.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названа причина смерти актера Леонида Куравлева.