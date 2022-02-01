Россиянам предрекли новый тяжелый штамм «омикрона»

В России за сутки коронавирусом заразились почти 126 тысяч человек. Фото: unsplash

В России за сутки коронавирусом заразились почти 126 тысяч человек. Фото: unsplash

По мнению датских исследователей, из-за «омикрона» BA. 2 может возникнуть непрерывный кашель и высокая температура.

Датские ученые определили, что новая мутация «омикрона», которая впервые была обнаружена в Британии, заразнее оригинального штамма. Об этом пишет Daily Express.

Однако на этом особенности нового «омикрона» не кончились. У него появилась способность «играть роль» другого штамма коровируса.

Деятели науки уже называют «омикрон» BA. 2 «скрытым», потому что он сложнее поддается выявлению в лабораториях. Более всего докторов волнует способность британского штамма распространяться быстрее всех известных вариаций коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перечислены главные симптомы новой разновидности «омикрона».