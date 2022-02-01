Перечислены главные симптомы новой разновидности «омикрона»

Перечислены главные симптомы новой разновидности &#171;омикрона&#187;
При обнаружении этих симптомов нужно обратиться к врачу и сделать тест на коронавирусную инфекцию. Фото: pixabay

Ученые из Великобритании рассказали об основных симптомов нового подвида штамма коронавируса «омикрон» BA.2.

Как сообщает газета Daily Express, новая разновидность «омикрона» проявляется высокой температурой, непрерывным кашлем, а также потерей или изменением обоняния и вкусовых рецепторов.

При обнаружении этих симптомов нужно обратиться к врачу и сделать тест на коронавирусную инфекцию. Если результат оказался положительным, то необходимо самоизолироваться на пять дней.

Ученые отметили, что BA.2, который также называют «скрытым омикроном» похож на изначальный штамм, более специфичные симптомы будут установлены в ближайшее время.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у пациентов после перенесенного «омикрона» может оставаться часть симптомов.

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