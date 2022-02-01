Прокуратура заинтересовалась очередями на российско-финской границе

Северо-Западная транспортная прокуратура заинтересовалась очередями, которые образовались на российско-финской границе.

Движение транспорта оказалось затруднено на территории МАПП Торфяновка 30 января.

По предварительной информации, причиной затора мощный снегопад, вызванный циклоном «Надя». По данным пресс-службы СЗТП, снег на пункте пропуска убирали недостаточным количеством техники.

Для обеспечения более оперативной уборки снега была привлечена дополнительная техника. По состоянию на 31 января ситуация на пункте пропуска стабилизировалась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 30 января. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания. Менее активно убираются в Калининском, Выборгском и Приморском районах.