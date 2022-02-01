Прокуратура заинтересовалась очередями на российско-финской границе

Прокуратура заинтересовалась очередями на российско-финской границе
Предварительной причиной задержки движения называют мощный снегопад. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Северо-Западная транспортная прокуратура заинтересовалась очередями, которые образовались на российско-финской границе.

Движение транспорта оказалось затруднено на территории МАПП Торфяновка 30 января.

По предварительной информации, причиной затора мощный снегопад, вызванный циклоном «Надя». По данным пресс-службы СЗТП, снег на пункте пропуска убирали недостаточным количеством техники.

Для обеспечения более оперативной уборки снега была привлечена дополнительная техника. По состоянию на 31 января ситуация на пункте пропуска стабилизировалась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 30 января. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания. Менее активно убираются в Калининском, Выборгском и Приморском районах.

прокуратура снег снегопад


 

Новости партнеров
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения "омикрона"
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
В Петербурге после обследования желудка умер ещё один пациент: это третий случай в медцентре
В Петербурге после обследования желудка умер ещё один пациент: это третий случай в медцентре
Врач рассказал о симптомах заражения
Врач рассказал о симптомах заражения "омикроном"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура заинтересовалась очередями на российско-финской границе
Спасатели потушили пожар на 100 «квадратах»
Вице-губернатор объяснила, почему ученики младших классов остались на очном ...
Рианна станет мамой
Вдова Дмитрия Марьянова снова вышла замуж
Финансист заявил о риске обвала рубля до 100 за доллар
В Ленобласти ввели новые коронавирусные ограничения для детей
Россия потеряла Куравлева и Мережко. В выходные умерли пятеро известных людей