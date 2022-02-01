Китайские ученые создают искусственную матку для безопасного роста эмбриона

Ученые из города Сучжоу на востоке Китая сообщили, что разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), которая способна отслеживать рост эмбрионов внутри искусственной матки.

Основной целью является возможность дать плоду расти безопасно и вне женского тела. Таким образом, женщинам не нужно будет вынашивать своих детей.

Искусственная матка представляет собой специальный контейнер с питательной жидкостью, в котором под бдительным присмотром ИИ-няни созревают эмбрионы, сообщает South China Morning Post. Пока речь идет об испытаниях на животных.

По словам ученых, в будущем их нейросеть можно будет использовать и для выращивания людей.

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