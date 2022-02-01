Китайские ученые создают искусственную матку для безопасного роста эмбриона

Китайские ученые создают искусственную матку для безопасного роста эмбриона
Основной целью является возможность дать плоду расти безопасно и вне женского тела. Фото: pixabay

Ученые из города Сучжоу на востоке Китая сообщили, что разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), которая способна отслеживать рост эмбрионов внутри искусственной матки.

Основной целью является возможность дать плоду расти безопасно и вне женского тела. Таким образом, женщинам не нужно будет вынашивать своих детей.

Искусственная матка представляет собой специальный контейнер с питательной жидкостью, в котором под бдительным присмотром ИИ-няни созревают эмбрионы, сообщает South China Morning Post. Пока речь идет об испытаниях на животных.

По словам ученых, в будущем их нейросеть можно будет использовать и для выращивания людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что индексации проводятся по фактической инфляции, поэтому в будущем ожидается повышение начислений. Например, в 2024 году денежные суммы материнского капитала составят более 544 тысяч рублей. За рождение второго ребенка сумма достигнет 719 тысяч рублей.

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