Норвежский суд отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении

Суд провинции Телемарк в Норвегии принял решение отказать обвиняемому в терроризме Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Norway Today.

В 2011 году Андерс Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале норвежской столицы, в результате которого погибли восемь человек, а затем открыл стрельбу в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, где погибли 69 человек.

Он имел право подать прошение, поскольку провел в заключении половину назначенного судом срока.

В суде отметили, что Брейвик придерживается той же идеологии, что и в 2011 году. Террорист заявил, что будет отстаивать свои взгляды только мирным путем. Однако психиатр пришел к выводу, что мужчина по-прежнему ненадежен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что национальный телерадиовещатель Норвегии NRK 26 ноября обнародовал кадры видеозаписи с камер наружного наблюдения, на которых запечатлен момент взрыва в Осло в июле 2011 года.