Петербургские водители спасли щенка, заблудившегося на ЗСД

Неравнодушные петербуржцы помогли щенку, который заблудился на ЗСД.

Инцидент произошел во вторник, 1 февраля. По направлению к Васильевскому острову по обочине двигалась машина с включенным аварийным сигналом. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ее водитель сопровождал щенка, бежавшего по трассе, и ограждал ее таким образом от потока машин.

«Щенок бежит по трассе, худой, маленький, потихоньку все остановились, загородили его машинами», – рассказала одна из очевидцев.

Бедная собака забилась под белую «Ладу». Водитель именно этого автомобиля увез испуганного щенка с собой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге кинолог со служебной собакой по кличке Кадис нашли пропавшего 13-летнего мальчика, убежавшего от бабушки. В полицию обратилась бабушка подростка и сообщила, что ее внук ушел из квартиры на набережной Обводного канала и не вернулся.