Коронавирусом за сутки заразились 13,6 тысячи жителей Петербурга

Коронавирусом за сутки заразились 13,6 тысячи жителей Петербурга
В Петербурге выявили новые случаи ковида. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 13 619 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 038 452 местных жителя. При этом 860 698 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 4313 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 21 533 человека. Третье место у Подмосковья — 11 475 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна в России на ближайшее время.

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