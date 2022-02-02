В России за сутки коронавирусом заразились 125,8 тысячи человек

В России за сутки коронавирусом заразились 125,8 тысячи человек
Россияне продолжают заболевать коронавирусом. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 125 836 человек.

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 11 986 913.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 663 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 332 012 граждан. За сутки полностью выздоровел и получил отрицательные тесты 40 301 человек. Общее количество выздоровлений достигло 10 288 582.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 21 533 человека. Третье место у Подмосковья — 11 475 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна в России на ближайшее время.

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