Попова отметила, что COVID-19 утратил способность проникать в легочную ткань

Попова отметила, что COVID-19 утратил способность проникать в легочную ткань
Попова отметила, что COVID-19 утратил способность проникать в легочную ткань. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань.

Попова отметила, что новый штамм COVID-19 «омикрон» поражает органы верхних дыхательных путей, но при этом не не вызывает тяжелого течения болезни. Об этом эксперт рассказала РИА Новостям.

При этом Попова также подчеркнула, что нельзя быть уверенными, что в будущем у коронавируса снова не появится способность проникновения в легкие, потому что, по мнению ученых из разных стран, вирус постоянно меняется.

Попова добавила, что вирус ищет самую лучшую форму, адаптирующую его к организму человека.

«В основном он поражает органы верхних дыхательных путей, трахеит, у детей может быть бронхит», — заявила Попова.

При всем том, что сейчас наблюдается при «омикроне», неизвестно какие будут осложнения после него, так как прошел слишком маленький период времени с момента его прихода.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что привитым от COVID-19 гражданам не нужно сидеть на карантине, если они контактировали с больными.

анна попова коронавирус омикрон Роспотребнадзор Россия


 

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