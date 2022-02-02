Традиции дня святого Валентина: как в разных странах отмечают День всех влюбленных

14 февраля христиане отмечают день памяти святого мученика Валентина. Этот святой популярен у католиков и протестантов, среди православных христиан образ священномученика Валентина не известен. Но светские россияне охотно отмечают день памяти св. Валентина как День всех влюбленных.

В Католической церкви известно о трех святых с именем Валентин. Каждый из них мученически погиб, отстаивая веру. Первый был убит в Карфагене вместе с собратьями по вере. Епископ Валентин жил в городе Интерамны в Италии, современный Терни. Во времена гонений был казнен, могила где-то в окрестностях Рима, предположительно у Фламиниевой дороги.

Третий Валентин был в церковном чине пресвитера. Его обезглавили около 270 года н.э. Изначально захоронили у той же Фламиниевой дороги, но мощи нынче хранятся в Риме и Дублине. Святые останки епископа Валентина остались в итальянском Терни.

В 1969 году прошла масштабная реформа католического календаря. Поскольку никаких достоверных сведений о мучениках по имени Валентин не было, этот праздник отменили. Место Валентина заняли равноапостольные Кирилл и Мефодий, чья память тоже отмечается 14 февраля.

Православные христиане поминают пресвитора Валентина Римского 19 июля. Священномученик, погибший в Интерамне, епископ Валентин тоже имеет свой день в календаре памяти – 12 августа.

В праздновании Дня влюбленных никакого религиозного подтекста нет, к мученичеству канонизированных Валентинов он не имеет никакого отношения. Сама идея праздника влюбленных возникла в Средневековье и была воспета в творчестве трубадуров. Часто романтические традиции восходят к языческим истокам.

Например, традиция выбирать себе пару и быть чьим-то «Валентином» пошла из Англии и Шотландии. Там в специальную урну складывали бумажки с именами парней и девушек и вытаскивали билетики наугад. Так складывались случайные пары, которые в течение года разыгрывали отношения в духе средневековых любовных романов, подражая рыцарям и дамам. Стихи, любовные письма и признания в нежных чувствах тоже обязательный ритуал ухаживаний.

Первой «валентинкой» — маленькой открыточкой с признанием в любви – считают записку герцога Орлеанского Карла, которую он написал своей жене из тюрьмы в 1415 году. Особо популярны рукописные «валентинки» были в Англии в 18 веке, а в нынешнее время печатные открытки почти полностью заменили письма.

Обмениваются «валентинками» и сейчас, причем признания всегда анонимны. Часто посылают открытку вместе с подарком, а итальянцы называют 14 февраля «сладким днем».

В Японии и Южной Корее тоже дарят шоколад и конфеты, но только мужчинам. Высшим проявлением влюбленности считается домашний шоколад, приготовленный руками любимой женщины.

В России крепкой традиции празднования Дня св. Валентина нет, этот праздник отмечают только 27% россиян. Православная церковь напоминает, что в русской традиции день любви – это праздник Петра и Февроньи Муромских, который отмечают 8 июня.