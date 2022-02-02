Президент России назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

Президент России назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
Наталья Поклонская. Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от обязанностей посла России в Кабо-Верде.

Лидер РФ поручил назначить Наталью Поклонскую заместителем главы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Документ о назначении опубликован в среду, 2 февраля, на официальном портале правовой информации.

Кроме этого, существует еще один указ, согласно которому, Наталья Поклонская не должна выполнять обязанности посла России в Кабо-Верде. Напомним, что эту должность она получила еще в октябре прошлого года. Однако через несколько месяцев, 19 января, в МИД РФ заявили, что отъезд Поклонской не состоится.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Наталья Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде по личным причинам.

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