Снежок и прохлада: петербуржцам пообещали 3 февраля -13 градусов

Снежок и прохлада: петербуржцам пообещали 3 февраля -13 градусов
Снег будет идти местами. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Жителей Петербурга завтра ждет «новогодняя погода». В городе кое-где пойдет небольшой снежок.

Прогнозисты говорят, что 3 февраля, в четверг, на улице будет и ночью, и днем идти небольшой снежок. Осадки в виде снега выпадут местами.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В течение дня начнет дуть переменный и слабый ветер.

В темное время суток температура воздуха составит -8…-10 градусов. Днем погода практически не изменится. Термометры покажут -6…-8 градусов. Однако местами термометры покажут 13 градусов ниже нуля.

Автомобилистов и пешеходов предупредили о гололедице на дорогах. Отметим, что атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Петербург бьет рекорды»: впервые с начала зимы в городе высота снежного покрова достигла 40 сантиметров.

новости СПб прогноз погоды ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
В Петербурге после обследования желудка умер ещё один пациент: это третий случай в медцентре
В Петербурге после обследования желудка умер ещё один пациент: это третий случай в медцентре
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Тело утонувшей во время крещенских купаний жительницы Ленобласти нашли спустя 9 дней с помощью подводной камеры
Тело утонувшей во время крещенских купаний жительницы Ленобласти нашли спустя 9 дней с помощью подводной камеры
Автобус №239 соединит сразу пять районов Петербурга с МЕГА Дыбенко
Автобус №239 соединит сразу пять районов Петербурга с МЕГА Дыбенко
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Снежок и прохлада: петербуржцам пообещали 3 февраля -13 градусов
Президент России назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
«Стелс-омикрон» выявили в 44 российских регионах
На улице Маршала Захарова загорелась двухкомнатная квартира
Певица Ирина Дубцова загремела в больницу
Отхватил комплимент: Лукашенко похвалил Беглова после большого заказа на ...
Трое мигрантов ограбили и избили таксиста на Белы Куна
Московский синоптик запрещает петербургским СМИ называть свою фамилию в новостях