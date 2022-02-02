Снежок и прохлада: петербуржцам пообещали 3 февраля -13 градусов

Жителей Петербурга завтра ждет «новогодняя погода». В городе кое-где пойдет небольшой снежок.

Прогнозисты говорят, что 3 февраля, в четверг, на улице будет и ночью, и днем идти небольшой снежок. Осадки в виде снега выпадут местами.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В течение дня начнет дуть переменный и слабый ветер.

В темное время суток температура воздуха составит -8…-10 градусов. Днем погода практически не изменится. Термометры покажут -6…-8 градусов. Однако местами термометры покажут 13 градусов ниже нуля.

Автомобилистов и пешеходов предупредили о гололедице на дорогах. Отметим, что атмосферное давление будет повышаться.