В мире коронавирус подхватили 384,4 млн человек

В мире коронавирус подхватили 384,4 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 3,3 млн человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро четверга, 3 февраля, за сутки количество выявленных случаев заражения COVID-19 в мире составило 3 352 849. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 384 430 061 человек. Вирус унес жизни 5 699 331 человека.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США, далее следуют Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рост заболеваемости коронавирусом в России еще будет продолжаться некоторое время.

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