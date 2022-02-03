Снег и до -7 градусов: в Петербурге температура приближается к норме

Снег и до -7 градусов: в Петербурге температура приближается к норме
В городе выпадет снег. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В четверг, 3 февраля, в Петербурге ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, не обойдется без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Синоптическую ситуацию в атмосфере над городом будет формировать гребень антициклона. Снег ожидается преимущественно в впервой половине дня.

Температура воздуха в городе составит -5…-7 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут -4…-9 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу похолодание выйдет на максимум.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в четверг будет облачно, кроме этого, и днем, и вечером обещают туман. Температура воздуха в темное время суток составит -8…-13 градусов, местами даже до -18 градусов, днем же градусники покажут от -5…до -10, местами и до -13.

михаил леус новости СПб погода


 

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