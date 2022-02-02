Туман и лед: в Ленобласти четверг будет прохладным

Туман и лед: в Ленобласти четверг будет прохладным
В Ленинградской области будет туманно. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в четверг будет облачно, кроме этого, и днем, и вечером обещают туман.

По словам синоптиков, 3 февраля в регионе пойдет небольшой снег. Он выпадет лишь местами. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В регионе начнет дуть слабый ветерок.

Температура воздуха в темное время суток составит -8…-13 градусов, местами даже до -18 градусов, днем же градусники покажут от -5…до -10, местами и до -13.

Атмосферное давление будет повышаться. Автомобилистов и пешеходов предупредили о гололеде на дорогах.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что февраль в Петербурге начнется со снежной погоды.

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