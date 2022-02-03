В России за сутки госпитализировали 17,7 тысяч человек с COVID

В России за сутки госпитализировали 17,7 тысяч человек с COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 155 768 человек, число госпитализаций составило 17 792, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на четверг, 3 февраля, зафиксировали 667 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 53 724 человека.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самыми ранними симптомами омикрон-штамма коронавируса являются першение в горле, боль в пояснице и заложенность носа. Также в первые симптомы нового штамма включают и головную боль. В случае их обнаружения рекомендуется самоизолироваться на десять дней и сдать анализы на наличие инфекции.

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