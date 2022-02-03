По делу о крупной взятке задержан еще один сотрудник Северо-Западной таможни

По делу о крупной взятке задержан еще один сотрудник Северо-Западной таможни
В отношении таможенников возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Фото: pixabay

В Петербурге полиция по делу о крупной взятке вслед за начальником из Северо-Западной таможни задержала его заместителя.

Как стало известно Gazeta.SPb, в деле о получении взятки в особо крупном размере появился новый фигурант — заместитель начальника отдела связи и телекоммуникаций информационно-технической службы СЗТУ.

По версии правоохранителей, он получил взятку в размере 1,68 миллиона рублей рублей от гендиректора ООО «Дельта-М», после чего передал деньги своему начальнику — подполковнику таможенной службы. Взамен начальник помог в заключении госконтрактов между таможней и этой компанией.

Сам начальник отдела связи и телекоммуникаций СЗТУ был задержан 24 декабря в рамках того же уголовного дела.

В отношении таможенников возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что начальника из таможни в Петербурге изобличили в получении взятки в 1,7 млн рублей.

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