«Не заслужил такого свинства!»: скромные похороны Куравлева привели к скандалу

&#171;Не заслужил такого свинства!&#187;: скромные похороны Куравлева привели к скандалу
Леонид Куравлев был похоронен на Троекуровском кладбище. Фото: кадр из фильма "Афоня"

В России попрощались с актером Леонидом Куравлевым. Вот только траурные церемонии получились чрезмерно скромными — на похоронах не было многих товарищей и коллег актера, а обвиняют в этом его детей.

На похоронах Куравлева присутствовало всего лишь около 20 человек, что очень мало для известного по всей стране артиста. Его знаменитые друзья и коллеги лишь опубликовали в социальных сетях соболезнования, но лично проститься с Куравлевым не пришли.

Леонид Куравлев. Фото: кадр фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Со звездой фильмов «Афоня», «Кодекс бесчестия» и «Иван Васильевич меняет профессию» простились в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. Практически все, кто был на церемонии, — журналисты с камерами и родственники Куравлева, пишет «Комсомольская правда».

Перед днем похорон в Сети появилась информация, что прощание будет проходить в закрытом формате. Но по факту в ритуальный зал мог зайти любой желающий. Вот только пришло их всего несколько человек.

Леонид Куравлев. Фото: кадр из фильма «Золотой теленок»

Умерших артистов обычно провожают в последний путь под прощальные слова коллег, но рядом Куравлевым друзей не было, хотя на сайте Союза кинематографистов была информация о месте и времени прощания.

«Куравлев явно не заслужил такого свинства! <…> Ума не приложу, как же могло получиться, что ни один из так называемых друзей Куравлева не появился на прощании с ним. Это просто ужасно! Позор коллегам Куравлева!», — цитирует шоумена Гогена Солнцева «Собеседник».

Гоген Солнцев. Фото: кадр выпуска ток-шоу «Пусть говорят»

Солнцев отметил, что Леонид Куравлев был одной из ярчайших звезд советского кино, поэтому он думал, что народ будет идти на похороны актера нескончаемым потоком.

Художник Никас Сафронов считает, что похороны Куравлева получились чрезмерно скромными по вине его детей, которые игнорировали молчали о дате и месте прощания.

«Я пытался дозвониться до родственников Леонида Вячеславовича, чтобы уточнить информацию, но не смог: на мои звонки никто не отвечал», — говорит художник.

Попрощаться с Куравлевым пришли даже не все его дети. Сын Василий на церемонии сказал, что продолжит общаться с отцом через «светлые детские воспоминания», а вот дочь Екатерина пропустила прощание по причине болезни. Но зато к актеру пришли его внуки.

Леонид Куравлев. Фото: скриншот Youtube

Гроб с Куравлевым отвезли на Троекуровское кладбище. Теперь артист лежит рядом с женой Ниной Куравлевой, с которой они прожили более 50 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище.

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