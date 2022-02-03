Российские пекари пожаловались в Минсельхоз на ценовое давление ритейлеров

Президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин о ценовом давлении из-за нежелания ритейлеров снижать цены на продукцию.

Поводом для разбирательств стал отказ «Магнита» от сотрудничества с производителем «Курскхлеб», который обеспечивает почти 40% от всего рынка Курской области, после того, как компания не выполнила требования уменьшить отпускные цены на 12,9%, чтобы доходы сети от продажи хлеба не опустились ниже 30%. В результате «Магнит» вывел ассортимент производителя из ассортимента сети.

Как сообщил «Коммерсантъ», в результате президентом РСП было направлено письмо первому заместителю главы Минсельхоза Оксане Лут с просьбой предусмотреть механизм пресечения использования доминирующего положения со стороны торговых сетей по отношению к производителям хлеба.

Как подчеркнул Лялин, требование торговой сети вызвано исключительно коммерческим желанием, не взяв во внимание ситуацию в отрасли. На этом фоне пекари обеспокоены недавним заявлением ретейлера о готовности ограничить наценку на социально значимые продукты до 10%.

Ляпин также отметил, что аналогичная ситуация по отношению к производителям хлеба существует и в других регионах.

«Курскхлеб» также обратился в ФАС с жалобой на действия «Магнита».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания с 1 февраля 2022 года. Подорожать должны наиболее популярные позиции в супермаркетах. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.

В Минсельхозе также отметили, что в скором времени подорожает подсолнечное масло. В магазинах оно станет стоить больше на 2,2%, даже несмотря на то, что стоимость семян подсолнечника за этот период снизится на 3,1%, даже несмотря на то, что стоимость семян подсолнечника за этот период снизится на 3,1%.