Повышенные пенсии начали выплачивать с 3 февраля

Пенсионный фонд России опубликовал у себя на сайте информацию о том, что с 3 февраля начинаются выплаты повышенных пенсий. Это будет итоговая сумма с учетом повышенной ставки индексации в 8,6%. Учитывается и региональный компонент, а также дополнительные выплаты разницы в процентах индексации.

В начале января 2022 года страховая часть пенсий для неработающих пенсионеров была проиндексирована на 5,9%. Но поскольку инфляция превысила 8,5%, президент приказал пересчитать пенсии с учетом реальных, а не предполагаемых цифр.

Распоряжение было выпущено 12 января, а уже 28 числа президент подписал готовый указ о повышении ставки индексации пенсий на 8,6%. Всего за 16 дней были разработаны соответствующие поправки, которые утвердили в Государственной думе и завизировали в Совете Федерации.

Для выплат пенсий с учетом повышенной ставки понадобится более 170 млрд рублей, которые получат 30,8 миллионов пожилых граждан. Все выплаты Пенсионный фонд проведет автоматически. В феврале поступит и разница между процентами по индексации. Эта доплата за первый месяц получилась из-за того, что закон был принят задним числом и датой пересчета указано 1 января.

В Счетной палате полагают, что необходимые миллиарды найдутся в государственном бюджете. Для того, чтобы полностью выплатить повышенные пенсии, не потребуется брать деньги из Фонда национального благосостояния. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, есть законные основания взять деньги из ФНБ, но этого можно избежать. Конечное решение об источнике средств для выплаты пенсий примет Правительство Российской Федерации.

Пенсионный фонд сообщает, что средний размер пенсий составил 18 984 рубля. Реальные выплаты могут отличаться, поскольку учитывается региональный коэффициент и много других факторов. Средняя прибавка составит около 1,5 тысячи рублей. Повышенные выплаты получат неработающие пенсионеры.