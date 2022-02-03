ПФР рассказал о трех видах стажа в России

В Пенсионном фонде России подробно рассказали, какие виды стажа есть в России, какие периоды деятельности учитываются для начисления пенсии. Всего можно выделить три вида базы для начисления пенсионных выплат: страховая, специальная и общая трудовая.

Страховой стаж

Страховой стаж нужен, чтобы получить право на выплату страховой части будущей пенсии. Начисляется он за общее время работы. При этом засчитывается только официальное трудоустройство, когда работодатель или гражданин уплачивают страховые отчисления в Пенсионный фонд.

В страховую часть могут войти и недолговременные периоды нетрудовой деятельности. Например, время срочной воинской службы, декретный отпуск по уходу за ребенком у родителей. Еще страховой стаж начисляется во время безработицы, но только если человек состоит на учете в службе занятости и получает выплаты по безработице. С полным перечнем можно ознакомиться в ст 12 ФЗ «О страховых пенсиях».

Для получения пенсии нужно 13 лет суммарного страхового стажа. Причем время нетрудовой деятельности, которое засчитывается в стаж, не должно превышать 6 лет.

Специальный стаж

В cпециальный стаж включают определенные профессии и род трудовой деятельности. Это врачебная, педагогическая деятельность, работа на вредном производстве, с химикатами или поваром в горячем цехе. Люди творческих профессий, например, танцоры балета или спортсмены, также получают специальный стаж. Работники ведомственных учреждений служат по льготной выслуге лет и тоже получают специальный стаж.

Общий трудовой стаж

Общий трудовой вид стажа учитывался для формирования расчетной базы будущей пенсии. На его основании будут оценивать пенсионные права работника. В общий трудовой стаж включают суммарную трудовую деятельность или другую общественно-полезную работу, которую человек осуществлял до 1 января 2002 года включительно. Потом расчет пенсии происходит уже на основании страховой части стажа. По сути, говорить об общем трудовом стаже нельзя, поскольку это понятие уже 20 лет не применяется.