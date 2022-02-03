«Омикроном» переболеет почти вся Россия

&#171;Омикроном&#187; переболеет почти вся Россия
"Омикрон" штамм считается очень заразным. Фото: pexels.com

По словам врача, новый штамм коронавируса «омикрон» подхватят 90% россиян.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что заразный «омикрон» появится в жизни 90% населения России и других стран.

Симаков отметил, что «омикрон» приобрел «интересную способности». Новый штамм может обходить антитела. Однако переболевшие или привитые люди все равно имеют так называемую Т-клеточную память.

«Вот эта Т-клеточная память более стойкая к коронавирусным мутациям, и, соответственно, эти люди болеют, попадают в статистику, но это все проходит на уровне банального ОРВИ», — рассказал врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам предрекли новый тяжелый штамм «омикрона».

евгений тимаков коронавирус омикрон пандемия Россия


 

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