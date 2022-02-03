В Роспотребнадзоре объяснили, что тестирование на COVID всем не нужно

Если человек, действительно, чувствует симптомы новой коронавирусной инфекции, то его необходимо сдать ПЦР-тест.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» объяснила, кому необходимо тестироваться на ковид. По словам главы ведомства, «повально» всем это не нужно.
Попова отметила, что смысл сдавать материал есть у тех, кто плохо себя чувствует.
«Смысл в тестировании для человека, у которого симптомы есть, однозначен абсолютно. Но о том, что всем повально тестироваться каждый день не нужно, мы говорим с самых первых дней с 2020 года», — объясняет эксперт.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что COVID-19 утратил способность проникать в легочную ткань.