В Роспотребнадзоре объяснили, что тестирование на COVID всем не нужно

В Роспотребнадзоре объяснили, что тестирование на COVID всем не нужно
Сдавать ПЦР-тесты всем не нужно. Фото: pixabay.com

Если человек, действительно, чувствует симптомы новой коронавирусной инфекции, то его необходимо сдать ПЦР-тест.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» объяснила, кому необходимо тестироваться на ковид. По словам главы ведомства, «повально» всем это не нужно.

Попова отметила, что смысл сдавать материал есть у тех, кто плохо себя чувствует.

«Смысл в тестировании для человека, у которого симптомы есть, однозначен абсолютно. Но о том, что всем повально тестироваться каждый день не нужно, мы говорим с самых первых дней с 2020 года», — объясняет эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что COVID-19 утратил способность проникать в легочную ткань.

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