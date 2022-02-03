Россиянам раскрыли секрет получения европейского COVID-сертификата

Россиянам раскрыли секрет получения европейского COVID-сертификата
Россиянам рассказали, как получить европейский COVID-сертификат. Фото: pixabay.com

В Европейской комиссии уточнили, кто имеет право на получение ковид-сертификата в Европейском Союзе.

Получить европейский ковид-сертификат могут даже те, кто вакцинирован отечественным препаратом от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает представитель Еврокомиссии Кристиана Виганда, пишет ТАСС.

Для получения такой бумаги, вакцинированным одобренным в России лекарством, необходимо получить одну бустерную дозу разрешенным в Европейском Союзе препаратом.

«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», — рассказывает Виганда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что представитель Кремля назвал поручения по законопроекту о COVID-сертификатах устаревшими.

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